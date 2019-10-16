Врач рассказал об опасности "кома в горле"

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, чем может быть опасно чувство "кома в горле". По его словам, многие люди могут время от времени ощущать это неприятно чувство. Медик рекомендует обратиться в больницу и сделать комплексное обследование, поскольку симптом может быть признаком нескольких опасных недугов.

Неприятное ощущение в горле может вызывать эзофагит, стеноз, дивертикулы и даже рак пищевода. Также "ком в горле" может быть вызван нервным перенапряжением, заболеваниями миндалин и остеохандрозом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как правильно лечить гастрит. Во времена Чехова эту болезнь называли «катар желудка», сейчас народ чаще ставит себе диагноз - гастрит. На самом деле, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) никак не связана с воспалением желудка - настоящим гастритом - и совершенно иначе лечится.

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