Ученые создали средство против смертельного инфаркта

Международная группа исследователей определила, каким образом развивается опасная форма некроза при инсульте и сердечном приступе. Оказалось, что развитие недуга провоцирует вещество под названием дезоксидигидроцерамид. Оно выделяется в результате отсутствия кислорода при блокировке артериального кровотока.

Ученые проводили эксперименты на мышах и выяснили, что концентрация дезоксидигидроцерамида может увеличиваться до токсичных для клеток значений. Ученые создали ингибитор синтеза церамида, а затем ввели его в организм мышей и спровоцировали у них сердечный приступ. У группы мышей, которая находилась под воздействие ингибитора синтеза церамида некроз поразил на 30% меньше тканей и клеток.

Несмотря на результат, выведенный ингибитор блокировал выработку всех церамидов. Сейчас ученые работают над тем, чтобы уменьшить побочный эффект.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как восстановить организм и утраченные навыки после ишемического инсульта.

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