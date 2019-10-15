Врач рассказала, как правильно нужно мыть руки

Врач общей практики Анна Землянухина рассказал, как нужно правильно мыть руки, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист сообщила, что с большинством бактерий справится обычное мыло. Но следует помнить, что руки нужно не просто споласкивать, а тщательно мыть. Нельзя забывать мыть между пальцами и ногтями.

Специалист подчеркнула, что руки нужно мыть пере каждым приемом пищи, когда имеется контакт рук с едой. Также нужно мыть руки после улицы, общения с животными.

Обычно "болезни грязных рук" встречаются у детей, но иногда они бывают и у взрослых.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

"Мойте руки" - не пустые слова, а защита от паразитов

Хочешь чистую кожу - перестань умываться