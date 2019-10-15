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Источник Правда.Ру

Врачи рассказали о пользе чеснока для здоровья

Здоровье print

Врачи рассказали, какое влияние на организм оказывает употребление чеснока. По словам специалистов, чеснок обладает полезными и антибактериальными свойствами.

Так, употребление чеснока помогает замедлить сердечные ритмы, что способствует улучшению притока крови к мышцам. Также чеснок снижает количество зубного налета и заметно улучшает состояние микрофлоры в ротовой полости.

Такие свойства чеснока объясняются наличием в его составе аллицина, благодаря которому данный продукт обладает выраженным антибактериальным и противогрибковым свойством.

Кроме того, употребление чеснока очищает кровь. Чтобы добиться этого эффекта, нужно с утра съесть два зубчика сырого чеснока и запить теплой водой.

Потребление чеснока повышает иммунитет, поэтому его полезно есть в период гриппа и простуд.

Регулярное употребление чеснока снижает уровень холестерина в крови, нормализует содержание сахара, способствует поддержанию нормального давления.

Важно есть именно сырой чеснок, так как при термической обработке он теряет многие полезные свойства. Употребление чеснока полезно и для профилактики онкологических заболеваний желудка.

Также чеснок положительно влияние на состояние ногтей, кожи и волос.

Фото: pravda.ru

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Названы главные полезные свойства чеснока

 

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