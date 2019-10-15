Роспотребнадзор: через грязные руки передаются десятки опасных инфекций

В среднем за год через контактно-бытовой путь передачи происходит порядка трех сотен вспышек инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает Роспотребнадзор, передают "РИА Новости".

Через грязные руки, предупреждают специалисты, передаются целый спектр инфекционных и паразитарных заболеваний — дизентерия, гепатит А, брюшной тиф или же, например, глистные инвазии.

Передача осуществляется как напрямую — к примеру, через рукопожатие — так и через средства обихода, отмечают в Роспотребнадзоре.

Мытье рук с мылом — эффективный способ предотвратить это, отмечают в российском ведомстве.

Примечательно, что сегодня, 15 октября, отмечается "Всемирный день чистых рук".