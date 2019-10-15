В среднем за год через контактно-бытовой путь передачи происходит порядка трех сотен вспышек инфекционных заболеваний.
Об этом сообщает Роспотребнадзор, передают "РИА Новости".
Через грязные руки, предупреждают специалисты, передаются целый спектр инфекционных и паразитарных заболеваний — дизентерия, гепатит А, брюшной тиф или же, например, глистные инвазии.
Передача осуществляется как напрямую — к примеру, через рукопожатие — так и через средства обихода, отмечают в Роспотребнадзоре.
Мытье рук с мылом — эффективный способ предотвратить это, отмечают в российском ведомстве.
Примечательно, что сегодня, 15 октября, отмечается "Всемирный день чистых рук".
Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.