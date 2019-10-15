В Кузбассе маленький ребенок проглотил батарейку и попал в больницу

В Кузбассе ребенок проглотил батарейку и попал в областную детскую клиническую больницу.

Как сообщали врачи, в общей сложности к ним за прошлую неделю обратились 7 детей, проглотивших инородные тела.

Посторонние предметы попали в ЖКТ.

Эндоскописты смогли извлечь шесть предметов. Один из детей проглотил батарейку, которая вышла через кишечник.

Также сообщается, к одному маленькому пациентку, у которого инородное тело попало в бронхи, медики выехали санавиацией в Белово. Возраст пациентов составлял от 8 месяцев до 13 лет.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

Проглотил зубную щетку

Китаец проглотил за завтраком ножницы

Двухлетний мальчик проглотил электрическую лампочку

Украинец случайно проглотил две вилки