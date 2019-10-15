В Кузбассе маленький ребенок проглотил батарейку и попал в больницу

В Кузбассе ребенок проглотил батарейку и попал в областную детскую клиническую больницу.
Как сообщали врачи, в общей сложности к ним за прошлую неделю обратились 7 детей, проглотивших инородные тела.
Посторонние предметы попали в ЖКТ.
Эндоскописты смогли извлечь шесть предметов. Один из детей проглотил батарейку, которая вышла через кишечник.
Также сообщается, к одному маленькому пациентку, у которого инородное тело попало в бронхи, медики выехали санавиацией в Белово. Возраст пациентов составлял от 8 месяцев до 13 лет.
Фото: pravda.ru
Читайте также:
Китаец проглотил за завтраком ножницы
Двухлетний мальчик проглотил электрическую лампочку
Украинец случайно проглотил две вилки
Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.