Пять продуктов, тяга к которым может говорить о скрытых болезнях

В случае нарушения баланса белков, жиров и углеводов человек может не чувствовать насыщения после приема пищи. Тогда организм стремится быстро получить энергию — из сладостей.

Кроме того, тяга к сладкому может быть вызвана нарушениями в работе кишечника. Поэтому в случае неконтролируемого пристрастия к сладостям, нужно проверить ЖКТ.

Соленое. Если тянет на соленое, то нужно пройти обследование почек. Потребность организма в соли может говорить и о вялотекущем воспалении мочеполовой системы.

Острое или горькое. Любовь к специям может говорить о замедленном метаболизме. Также организм может сообщать и о нарушении жирового обмена. Кроме того, организм может требовать острые, пряные продукты чтобы повысить иммунитет и справиться с инфекцией.

Семечки и орехи. Тяга к семечкам может быть связана с дефицитом витамина Е. Это объясняется тем, что вещества не усваиваются из-за панкреатита, муковисцидоза или синдрома короткой кишки. Если хочется съесть больше орехов, что это может свидетельствовать о нехватке калорий и недостаточном употреблении жиров.

Мороженое и йогурты. Тяга к мороженому может быть связана с изжогой или кислотным рефлюксом, так как сливочные продукт оказывают положительное влияние на раздраженный пищевод. Воспаление в желудке может начаться после приема лекарств. Так организм сообщает о наличии проблем со слизистой органов.

Фото: pravda.ru

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