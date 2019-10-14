Глава Роспотребнадзора рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала ряд рекомендаций россиянам для сохранения здоровья в осенний период. По ее словам, чтобы обойти стороной различные вирусные инфекции, а также грипп, необходимо сделать соответствующие прививки, заниматься спортом, а также регулярно бывать на улице и дышать свежим воздухом.

В защиту вакцины от гриппа Попова заявила, что с момента начала прививания населения от этого недуга заболеваемость гриппом снизилась более чем в 200 раз. Глава ведомства утверждает, что пока регистрируются только заболевания вирусного характера, грипп еще не пришел массово на территорию России.