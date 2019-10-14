Врач объяснил, как употребление салатов может привести к инсульту

Ученые пришли к выводу, что несбалансированное питание может стать причиной инсульта. Медики рекомендуют включать в рацион и мясо, и овощи.

Специалисты объяснили, как употребление в пищу салатов может навредить здоровью и даже стать причиной инсульта. Исследователи утверждают, что исключение из рациона мяса способствует повышению развития геморрагического инсульта.

По словам заместителя директора Университетской клиники МГУ имени Ломоносова профессора Симона Мацкеплишвили, негативные последствия растительного питания связаны с тем, что в организме возникает дефицит незаменимых аминокислот, омега-3 жирных кислот, микроэлементов и некоторых витаминов.

Фото: pravda.ru

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