В России выросла смертность от отравления алкоголем

В Минздраве России рассказали, что в стране увеличилось количество смертей от отравления алкоголем. Однако в целом смертность от употребления алкоголя снижается. Всего за 10 месяцев текущего года от отравления алкоголем умерло 6000 человек, что на 14% большем, чем за прошлый год.

В ведомстве считают, что причиной увеличения смертности является увеличение доли суррогатной алкогольной продукции. Всего с 2010 года смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя уменьшилась на 30,1%.