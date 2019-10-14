Итальянские диетологи объяснили причину долголетия соотечественников

Итальянские диетологи решили составить рацион питания для людей, которые хотят сохранить здоровье и привлекательный внешний вид на долгие годы. Результаты работы диетологов опубликовало издание Lecco Notizie.

Специалисты обнаружили, что залог долголетия - это употребление качественных продуктов с высоким содержанием белка. В ежедневном рационе итальянцев преобладают: фолиевая кислота, антиоксиданты, а также витамины А и С. По мнению диетологов, существенно продлить жизнь можно, если употреблять 1 грамм белка на один килограмм веса. Также эксперты рекомендуют употреблять молочные изделия и зелень.