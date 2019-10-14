Певица Азиза рассказала, почему она не стала матерью

Певица Азиза, в студии программы "Секрет на миллион" рассказала, что у нее несколько раз была возможность родить ребенка.

Но в силу определенных проблем с организмом, медики диагностировали у нее бесплодие.

Первая беременность у певицы была 30 лет назад. Первого ребенка она потеряла в тот период, когда произошло убийство Игоря Талькова.

Азиза должна была выступать с ним на одном концерте. Спустя несколько дней во время обследования она узнала, что ребенка не будет. После девушка забеременела от второго мужа. Азиза уехала на гастроли в США. Затем ей нужно было возвращаться в Россию. В самолете Азиза почувствовала себя плохо. Когда она прилетела в Россию, медики выявили, что у во время перелета у нее лопнула труба. Позднее певица не смогла забеременеть. Со временем она рассталась со своим молодым человеком.

В настоящее время Азиза проживает в Московской области. По мнению многих фанатов Игоря Талькова, она виновна в убийстве исполнителя. Но данное дело было раскрыто, настоящего убийцу нашли.

Фото: youtube.com

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