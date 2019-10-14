Дерматолог: о каких заболеваниях говорит сухая кожа на локтях

Кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что сухая кожа на локтях часто говорит о том, что в организме человека имеются нарушения. Это связано с тем, что в идеале кожа на всех участках тела должна быть увлажненной.

Сухая кожа на локтях может быть связана с избыточным разрастанием рогового слоя эпидермиса — гиперкератозом. Данное состояние часто встречается у людей, которым приходится несколько часов в день.

Также сухая кожа может говорить о атопическом дерматите, вазомоторном рините или пищевой аллергии.

В качестве причин сухой кожи на локтях специалисты называют эндокринные нарушения и дефицит витаминов, которые участвуют в образовании рогового слоя: витамины витаминах А, D3, B1, В2, В3 и В6, сообщает aif.ru.

Фото: youtube.ru

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