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Медики: храп может привести к десяткам серьезных заболеваний

Здоровье print

Храп — не безобиден, а опасен. Он может привести к апноэ — задержке дыхания во время сна.

Апноэ же в свою очередь не позволяет полноценно выспаться, а долгие нарушения сна, как известно, могут привести к десяткам серьезных заболеваний, сообщает "Медикфорум".

Храпят 37% россиян в возрасте до 40 лет, выяснили ученые из Санкт-Петербурга. С возрастом же, отмечают исследователи, показатель растет и достигает отметки в 66%.

Примечательно, указывают ученые, что молодые женщины храпят реже молодых мужчин, а в зрелости и старости же все с точностью до наоборот.

Риск развития апноэ увеличивают такие факторы, как курение, чрезмерное употребление алкоголя или же, например, ожирение, сообщает "Медикфорум".

Снотворное для лечения апноэ прописывается редко — только для кратковременного улучшения сна. Лечение заключается в пошаговом устранении причин, которые вызвали состояние.

Не исключена в лечении апноэ и психотерапия, которая поможет изменить типичное поведение страдающего от данного недуга пациента, сообщает "Медикфорум".

Темы сон храп апноэ наука ученые здоровье петербург санкт-петербург
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