В Галиче судят врачей, по вине которых умер годовалый малыш

В Галиче состоялся суд на врачом-педиатром местной больницы и фельдшером скорой помощи.

Медиков обвинили в причинении смерти по неосторожности ребенку, которому был один год. Трагедия произошла год назад.

По версии следствия, фельдшер скорой помощи, приехав по вызову, халатно провел осмотр ребенка, дала ему препарат, хотя не было соответствующих показаний. Причин для госпитализации малыша она не увидела. В карту ребенка она внесла отметку об улучшении самочувствия ребенка, хотя этого не было.

Спустя несколько часов мать ребенка сама привезла его в больницу, так как ему стало хуже.

В больнице педиатр не смогла выяснить точную причину ухудшения состояния ребенка. В итоге через несколько часов малыш скончался в реанимации от острой генерализованной вирусно-бактериальной инфекции.

Суд рассмотрит позицию следствия и самих медиков.

В прокуратуре области сообщили, что уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: kaznews.kz

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