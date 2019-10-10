Хозяева собак реже умирают от повторного инфаркта или инсульта

Хозяева собак гораздо реже умирают от повторного сердечного приступа или же инсульта.

К такому выводу пришли ученые из Уппсальского университета в Швеции, пишет Medical news today.

С помощью Шведского национального реестра пациентов исследователи выявили лиц в возрасте 40-85 лет, которые в 2001 году пережили сердечный приступ или же инсульт. В период до 2012 года они, выяснили эксперты, перенесли повторный инфаркт или же инсульт.

Но у тех из них, кто владел собаками, были гораздо лучше перспективы для здоровья, чем у тех, кто домашних питомцев не имел. В частности, поясняют шведские ученые, владеющие собакой, например, имели на 33% меньший риск смерти после госпитализации по сравнению с теми, кто жил один.

Предполагается, что такой любопытный результат возможен благодаря ежедневным прогулкам на свежем воздухе. Променад, напоминают специалисты, позволяет насытить кровь кислородом и подтянуть физическую форму.