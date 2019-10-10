Полнота в зрелом возрасте увеличивает риск возникновения рака

Постепенное увеличение массы тела во взрослом возрасте повышает риск развития некоторых видов онкологических заболеваний на 30-50%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования австралийского Совета штата Виктория по борьбе с раком, сообщает ТАСС.

Люди, вес которых до 30 лет оставался стабильным, но после увеличивался, подвержены большему риску развития рака. Тем же, кто поддерживает здоровый вес и в зрелом возрасте, онкологические заболевания угрожают в значительно меньшей степени.

Чем больше индекс массы тела, тем выше риск развития онкологических заболеваний сразу тринадцати видов, предупреждают исследователи.

Ученые из Австралии пришли к таким выводам после многолетних наблюдений за 30,5 тысячами своих соотечественников.