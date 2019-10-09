Специалисты рассказали о симптомах интернет-зависимости

Специалисты Новосибирского государственного технического университета изучили межличностные отношения у людей и выявили разные уровни интернет-зависимости: независимые, зависимые и склонные к зависимости.

У интернет-зависимых значительно усиливается радость от нахождения в одиночестве, уменьшается необходимость в общении с людьми. "Это наблюдение говорит о том, что для зависимого человека на первое место выходит удовлетворение собственной потребности в интернет-деятельности, а не потребности в общении", - подчеркивают ученые.

По словам исследователей, реальные люди для зависимого - это препятствие. Такие пользователи имеют более высокий уровень переживания одиночества по сравнению с независимыми от интернета. Им кажется, что в их окружении нет людей, с которыми бы они могли близко общаться. Именно этому интернет оказывается "компенсацией", но на самом деле он только способствует тому, что реальные связи все больше рвутся и чувство одиночества усиливается.

Интернет-зависимые люди с трудом устанавливают близкие отношения и ориентируются на собственные интересы. Они могут демонстрировать грубость и резкость в общении, поскольку доверительные отношения для них - большая редкость, заключают специалисты.