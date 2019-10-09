Специалисты заявили об опасности отказа от сладкого

Полный отказ от сладкого, как и чрезмерное употребление продуктов с сахаром грозит развитием ряда серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Толоконникова.

По ее словам, у людей, которые исключили сахар из своего рациона, могут появиться проблемы с печенью, селезенкой, развиться артрит и тромбоз, появиться склонность к депрессии. Без сахара также ухудшается работа мозга, в результате чего могут возникнуть проблемы с памятью, уточняют "Аргументы и факты".

Специалист отметила, что кусочек шоколадки после обеда пойдет организму лишь на польщу. Среди лакомств, которые в меньшей степени вредят фигуре, стоит выделить в первую очередь зефир, сухофрукты и цукаты.

Если человек все-таки решил отказаться от сладкого, то необходимый для нормального функционирования организма сахар можно получить из овощей: болгарского перца, свеклы, цветной капусты, кукурузы и репчатого лука.