Американка назвала "Кока-колу" причиной своего долголетия

Американка из города Тампа в штате Флорида посчитала секретом своего долголетия газировку "Кока-колу", которую она пьет почти каждый день.

Как уточняет местный телеканал WTVT, 4 октября женщине исполнилось 107 лет. В честь дня рождения в доме престарелых, где она живет, устроили вечеринку и пригласили фотографа, который снял ее в праздничной тиаре.

Женщина родилась в 1912 году, она много путешествовала, бывала в Южной Америке и Азии и до сих пор хранит сувениры, которые привезла из поездок. В 1980 году она переехала во Флориду, а четыре года назад поселилась в доме престарелых.

Напомним, самым старым человеком на планете признана 116-летняя Канэ Танака, проживает в японском городе Фукуока. Рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.