Каждый пятый россиянин лечит простуду чаем и куриным бульоном

Почти 20% опрошенных россиян во время простуды предпочитают не пить лекарства, а ограничиться чаем с малиной и куриным бульоном. Только 13% лечатся с помощью антибиотиков. Такие данные следуют из опроса портала "Здоровье Mail.ru".

"Опрошенные рассказали, чем обычно лечатся при простуде. Антибиотики принимают 13%, 11% предпочитают отечественные противовирусные препараты, иммуномодуляторы пьют 8%. Без лекарств обходятся 17% респондентов - им достаточно чая с малиной, меда и куриного бульона", - установили исследователи.

Опрос также показал растущее доверие россиян к эффективности вакцинации от гриппа. Прививкам доверяют 66% респондентов, в минувшем году этот показатель составлял 37%. Среди тех, кто поддерживает вакцинацию, 36% делают прививку ежегодно, еще 31% - только если подвернется удобный случай.

"Чаще всего опрошенные делают прививки в государственной поликлинике (53%). В мобильных пунктах или частных клиниках прививается 18%, в павильонах "Здоровая Москва" или аналогичных центрах - только 2%", - заключили социологи.