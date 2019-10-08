Доктор Павел Попов провел первую операцию по удалению меланоцитарного невуса маленькой пациентке из США Луне Феннер. Операция прошла в краснодарской клинике лазерной хирургии. Медик начал удаление родимого пятна со лба девочки.
По словам Павла Попова, операция прошла успешно. Медик использовал местный наркоз. Девочка, как и все дети, капризничала. Луне Феннер придется пройти еще минимум пять операций. Девочке предстоит еще полтора года сеансов фотодинамической терапии, - утверждает Попов.
Врач Павел Попов оказался удивлен тем, что к нему приковано такое внимание. Сейчас за его деятельностью следят медики и журналисты со всего мира, но по словам самого врача, случай маленькой Луны далеко не самый сложный в его 20-летней карьере.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как предотвратить появление пигментных пятен. Пигментные пятна появляются не только как следствие возрастных изменений в организме, чаще они возникают намного раньше, и мы сами в этом виноваты: злоупотребляем солнцем и не заботимся о коже правильно.
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