Медики: на скорый инфаркт у женщин указывают тошнота и боли в спине

Приближающийся сердечный приступ у женщин может проявляться в некоторой степени необычно.

Об этом сообщают специалисты Ассоциации кардиологов США, передает "Российская газета".

Помимо "классических" признаков — боли и дискомфорта в груди и одышки — близкий сердечный приступ у женщин порой может проявляться и "специфически".

Вдруг, предупреждают медики, может возникнуть ощущение, что желудок словно переполнен. Это может быть одним из признаков приближающегося инфаркта. Внезапная тошнота также может свидетельствовать о приближении сердечного приступа, отмечают врачи.

Насторожить должны и боли в левой стороне спины, сообщают специалисты Ассоциации кардиологов США.