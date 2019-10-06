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Специалисты рассказали об омолаживающем свойстве винограда

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Специалисты посоветовали есть виноград вместе с косточками, поскольку в них содержатся витамины А, Е и К, а также природные масла. Эти вещества укрепляют клетки и омолаживают организм. 

Как уточняет портал "МедикФорум", в винограде содержится вещество из группы растительных эстрогенов, которое снижает уровень холестерина в крови и воспалительные процессы в сосудах. Также в винограде присутствуют важные фенольные соединения: кофейная кислота, кверцетин и мирецетин. Они защищают организм от развития рака.

Клетчатка, которая содержится в винограде, помогает пищеварению, а содержащиеся в ягодах минералы благотворно влияют на нервную систему. Оптимальной нормой врачи назвали от 150 до 250 граммов в день.

Специалисты советуют выбирать более темные ягоды, поскольку в них больше антиоксидантов. Однако людям, борющимся с лишним весом, увлекаться виноградом не стоит - его плоды довольно калорийны.

Темы врачи организм виноград омолаживающий эффект
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