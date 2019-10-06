Ученые заявили о вреде сырых овощей для организма

Американские ученые из Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что употребление сырых овощей может навредить организму человека. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Microbiology.

Специалисты проверяли гипотезу о том, что приготовленная пища содержит больше питательных веществ. Исследователи провели эксперимент с мышами. Несколько групп грызунов кормили разными продуктами: сырым и приготовленным мясом, а также сырыми и термически обработанными овощами.

Выяснилось, что микрофлора кишечника у мышей, которые ели сырые овощи и у грызунов, которым их готовили, существенно различалась. У первых полезных бактерий в кишечнике было гораздо меньше, мыши теряли вес и становились менее энергичными. Затем ученые повторили эксперимент на людях. Влияние сырых овощей на организм оказалось таким же.