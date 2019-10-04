Путин рассматривает идею создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин заявил, что ему интересна идея о создании медицинской госкорпорации. В качестве примера глава государства привел "Росатом", который объединил российскую атомную энергетику. По мнению Путина, гипотетическая возможность создания медицинской госкорпорации под эгидой Минздрава существует.

Об этом российский лидер рассказал во время общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" в Сочи. Путин подчеркнул, что возможность создания медицинской госкорпорации не означает ликвидацию системы бесплатного здравоохранения России. Собеседники президента поддержали идею.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о преимуществах и недостатках последней крупной реформы здравоохранения в России. Реформа уникальной системы советского здравоохранения проходит очень непросто. К примеру, всегда ли оправданы укрупнения медучреждений за счет ликвидации районных и сельских больниц и клиник? Но нет и смысла оснащать супероборудованием небольшую больницу в глубинке, где может не быть профильного специалиста.

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