Мясо с большим сроком годности назвали самым опасным для здоровья

Мясо с большим сроком годности, продающееся в вакуумной упаковке, может представлять опасность для здоровья. Об этом рассказала врач Марина Ваулина.

По ее словам, речь идет об "элитных" сортах мяса, таких как импортное мраморное. Чем дальше находится страна, откуда поставляется продукт, тем дольше длится его транспортировка. Это влияет на количество консервантов в продукте. Также следует помнить о том, что такое мясо часто замораживают несколько раз.

Из видов мяса тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное и жирную баранину, отметила Ваулина. Специалист добавила, что свинина тяжело усваивается даже в полностью готовом шашлыке. В этом мясе сохраняется жир в мышечных волокнах, продукт насыщен частицами дыма с канцерогенными веществами.

При этом нет ни одного исследования, которое бы подтверждало, что красное мясо вредно или вызывает онкологические заболевания, заключила эксперт.