Эндокринолог: употребление мяса чаще раза в неделю вредит здоровью

Употреблять в пищу мясо необходимо, но не чаще одного раза в неделю.

Об этом в беседе с RT рассказала терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Фатима Дзгоева.

Но на мясо птицы ограничение это не распространяется, отметила специалист. А от колбасок, сосисок и сарделек стоит отказаться вообще, предупреждает Фатима Дзгоева.

Медик также опровергла утверждения о том, что куриные яйца нельзя ежедневно употреблять в пищу. По ее словам, одно сваренное всмятку яйцо никакого вреда человеческому организму не принесет.

Фатима Дзгоева посоветовала не отказываться от правильно приготовленного хлеба и круп. Данные продукты, поясняет их ценность эксперт, содержат в себе большое количество полезного для организма человека витамина B.

Соленого и сладкого же Дзгоева посоветовала есть как можно меньше.

Правильным стилем питания не только для здоровья, но и для красоты, Фатима Дзгоева назвала средиземноморской. В его основе лежат медленно усваиваемые углеводы, грубые зерновые, бобовые, орехи и оливковое масло.

Ранее ученые из США выяснили, что чрезмерное употребление куриных яиц вредно для человеческого здоровья.

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