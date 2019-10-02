Во всем мире — в том числе и в России — в срочном порядке отзывается из продажи популярный препарат от изжоги "Ранитидин".
Препарат лечит язву и изжогу, но, предполагают специалисты, провоцирует рак, сообщает "Рен-Тв".
Примечательно, что риск представляет далеко не весь "Ранитидин", а лишь тот, что произведен конкретной компанией из Индии. Именно препарат индийского производства пропадает с прилавков.
Дело в опасной примеси, содержащейся в "Ранитидине".
В данный момент специалисты пытаются выяснить, где и сколько "Ранитидина" индийского производства осталось на российских прилавках.
Предполагается, что использование лекарства со зловредной примесью может привести к раку желудочно-кишечного тракта, а также провоцирует рост риска заболеваний кишечника и печени.
О том, что "Ранитидин" опасен, стало известно буквально несколько дней тому назад.
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