Невролог: "подергивание" глаз говорит о нарушениях в организме

"Подергивание" или непроизвольное сокращение мышц глаза (миокимия) является довольно распространенным явлением, которое возникает на непродолжительное время. Однако в некоторых случаях такое состояние может свидетельствовать о серьезных нарушения в работе организма.

Как пояснила врач-невролог Светлана Кузнецова, миокимия может говорить о различных неврологических болезнях, дефиците микроэлементов и витамина В, затяжном стрессе, аллергии. Состояние может быть следствием использования некоторых лекарств, например, антигистаминных препаратов.

"Человек не может управлять данным процессом, миокимия возникает и заканчивается самопроизвольно. Возможно, с течением времени подергивание может стать заметным для окружающих", - объяснила специалист.

Она добавила, что если тик вызывает смыкание век или в процесс вовлекаются другие части лица, то необходимо обратиться с врачам.