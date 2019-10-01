В минздраве предупредили об опасности вегетарианских диет

Вегетарианская диета не принесет вреда организму только в том случае, если человек будет придерживаться разнообразного рациона и получать достаточно белка из растительных продуктов. При этом надо понимать, что ни один растительный белок не станет полноценной заменой мясу.

"Вегетарианство, я его приемлю, но при одном условии — что это полноценный по химическому составу рацион. Будешь есть больше растительного белка, все равно будет дефицит трех аминокислот, в первую очередь, лизина. Для восполнения надо либо обогащать пищу лизином, либо вводить в виде биологически активных добавок", — рассказал главный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян.

По его словам, россияне не привыкли к рациону, состоящему преимущественно из растительной пищи. Поэтому резкий переход на вегетарианскую диету может привести к белковой недостаточности.

"Когда кто-то хочет впервые в это погрузиться очень большой риск вызвать белковую недостаточность со всеми ее последствиями: снижение иммунитета, ослабление адаптационного потенциала организма, болезни. Отказываешься от красного мяса — проблема с дефицитом железа, развитие анемии", — подчеркнул специалист.