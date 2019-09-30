Аптеки по всему миру массово отказываются от популярных препаратов от изжоги.
Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".
Лекарства могут быть смертельно опасны, предупреждают специалисты. В них нашли ядовитое вещество, вызывающее онкологические заболевания.
Согласно предоставленной информации, в первую очередь речь идет о лекарстве "Ранитидин" и его аналогах.
Отметим, что такие препараты недорогие и выдаются без рецепта.
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.