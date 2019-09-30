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В популярных препаратах от изжоги найдено опасное ядовитое вещество

Здоровье print

Аптеки по всему миру массово отказываются от популярных препаратов от изжоги.

Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".

Лекарства могут быть смертельно опасны, предупреждают специалисты. В них нашли ядовитое вещество, вызывающее онкологические заболевания.

Согласно предоставленной информации, в первую очередь речь идет о лекарстве "Ранитидин" и его аналогах.

Отметим, что такие препараты недорогие и выдаются без рецепта.

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