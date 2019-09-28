Скорость ходьбы связали с замедлением процесса старения

Японские ученые рассказали, что если в 70 лет человек ходит со скоростью примерно 1,5 метра в секунду, то у него почти 100-процентные шансы прожить больше 80 лет. Если в том же возрасте он преодолевает в секунду не более полуметра, вероятность прожить еще 10 лет составляет только 35 процентов.

"Старость, если понимать ее как наступление немощности, стабильно отодвигается и у мужчин, и у женщин. Мы в течение многих лет регулярно тестировали скорость ходьбы у людей 60-80 лет. Замеры показали, что скорость ходьбы за десятилетний период увеличивается на 5-10 процентов. Это говорит о том, что мы реально наблюдаем замедление процесса старения", - подчеркнул президент Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

В минувшем году к аналогичным выводам пришли ученые из Сиднейского университета. Согласно их заключению, быстрая ходьба способствует уменьшению риска преждевременной смерти, который в среднем снижается на 20%, а для пожилых людей - практически наполовину.