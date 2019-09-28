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Шотландские ученые признали молоко лучшим средством от обезвоживания

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Молоко спасает от обезвоживания лучше, чем вода. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Сент-Эндрюс в Шотландии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Специалисты изучили влияние 13 распространенных напитков, когда они употребляются в состоянии обезвоживания. Исследование показало, что вода не является лучшим напитком для организма при таком условии. 

При обезвоживании полезнее всего напитки, содержащие небольшое количество сахара, жира или белка. Они сохраняют жидкость в человеческом организме лучше воды. Наиболее полезным напитком ученые назвали обезжиренное молоко, в котором есть немного жира, немного белка, сахарная лактоза и немного натрия. 

Натрий в молоке "действует как губка и удерживает воду в организме и приводит к уменьшению выработки мочи", заявляют исследователи. Это вещество помогает замедлять отток жидкости из желудка и поддерживать гидратацию в течение более длительного периода времени.

Темы вода ученые молоко шотландия увлажнение обезвоживание
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Шотландские ученые признали молоко лучшим средством от обезвоживания
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