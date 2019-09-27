В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию

Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце. Об этом рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова и академик РАН Юрий Беленков.

"У нас, к сожалению, 87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь, то есть они не достигают целевых уровней давления, у них постоянно сердце работает под нагрузкой", - сказал он, передает агентство РИА"Новости".

В январе президент России Владимир Путин поделился своим секретом крепкого здоровья. По его словам, для того, чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом. Это оградит человеческий организм от различных недугов и болезней, уверен российский лидер.

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