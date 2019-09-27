Врач дал рекомендации по восстановлению после отпуска за границей

Отдыхающим за границей россиянам стоит возвращаться из отпуска вечером, желательно как минимум за четыре дня до выхода на работу.

Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Это поможет избежать стресса от акклиматизации, поясняет врач.

Резкая смена климата — всегда стресс для организма, предупреждают Тяжельников. Необходимо еще во время отдыха, перед возвращением домой, советует специалист, постараться скорректировать режим дня, приблизив его к привычному.

Также Андрей Тяжельников отметил, что в страну, климат которой серьезно отличается от климата России, стоит ехать как минимум на две недели. Шесть, а то и семь дней, указывает врач, уйдут только на акклиматизацию организма.