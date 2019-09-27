Медики: гематоген вреден из-за содержащейся в нем бычьей крови

Гематоген — излюбленное лакомство советских и российских детей — опасен для здоровья.

Об этом сообщает издание "МедикФорум".

От популярного в России лакомства в западных странах уже отказались, пишут авторы материала. Дело в крови убитого быка, которая содержится в гематогене, поясняют специалисты.

Для изготовления гематогена берется кровь быка, которого привели на забой, указывает издание. В момент забоя животное пугается и в его кровь поступает гормон стресса, в котором присутствует вещество кортизол.

Данный гормон не только снижает внимание и ухудшает память, но и провоцирует состояние крайней нервозности, сообщает "МедикФорум".