Высокое давление: врачи рекомендуют брать пример с вегетарианцев

Высокое давление приводит к гипертонии, болезням сердца и другим, не менее опасным недугам.

Об этом напоминает научное издание Medical Express.

При высоком давлении необходимо не только следовать советам лечащего врача, но и тщательно следить за своим рационом питания.

Так, например, стоит употреблять в пищу как можно больше свежих овощей и фруктов, советуют эксперты.

Вегетарианцы и веганы имеют меньше проблем с давлением, чем люди, употребляющие мясо, отмечают специалисты. Отказываться от мяса не стоит, признают эксперты, но учесть этот факт при составлении рациона необходимо.

Не будет лишним снизить потребление соли, сообщает Medical Express.

Также стоит включить в рацион семена льна, отмечают специалисты. В них много жирных кислот, содержащих омега-3, поясняют эксперты.

Помогают нормализовать кровяное давление также травяной чай и чеснок, сообщает научное издание.

Ранее сообщалось, что орехи значительно снижают риск развития ожирения.

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