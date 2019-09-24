"МедикФорум": мужчины с коротким шагом чаще страдают от импотенции

Мужчины, совершающие при ходьбе короткие шаги, на 40% чаще сталкиваются с импотенцией.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Хиросаки в Японии, сообщает "МедикФорум".

Дело в том, поясняют японские ученые, что короткие шаги чаще всего совершают те, у кого слабые мышцы тазового дна. Эти самые мышцы же, напоминают в Стране восходящего Солнца, очень важны для удержания эрекции.

Чтобы выяснить взаимосвязь между коротким шагом и импотенцией, японские исследователи измеряли длину шага мужчин и сопоставляли полученный результат с тем, страдает ли участник эксперимента от эректильной дисфункции.