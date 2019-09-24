Мужчины, совершающие при ходьбе короткие шаги, на 40% чаще сталкиваются с импотенцией.
К такому выводу пришли исследователи из Университета Хиросаки в Японии, сообщает "МедикФорум".
Дело в том, поясняют японские ученые, что короткие шаги чаще всего совершают те, у кого слабые мышцы тазового дна. Эти самые мышцы же, напоминают в Стране восходящего Солнца, очень важны для удержания эрекции.
Чтобы выяснить взаимосвязь между коротким шагом и импотенцией, японские исследователи измеряли длину шага мужчин и сопоставляли полученный результат с тем, страдает ли участник эксперимента от эректильной дисфункции.
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