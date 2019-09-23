Врач: жвачка поможет зубам при правильном использовании

Профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко рассказала о том, как правильно использовать жевательную резинку, чтобы сохранить здоровье зубов. По его словам, жвачку необходимо выбирать с учетом минимального количества красителей и сахара.

"При грамотном использовании жевательной резинки она превращается из зубного врага в очень хороший инструмент для поддержания гигиены полости рта. Жвачку нужно использовать после каждого приема пищи в течение 10-15 минут", - пояснил Бондаренко.

Врач утверждает, что использование жевательной резинки очищает ротовую полость за счет слюноотделения, а также благодаря тому, что остатки пищи приклеиваются к резинке.