Профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко рассказала о том, как правильно использовать жевательную резинку, чтобы сохранить здоровье зубов. По его словам, жвачку необходимо выбирать с учетом минимального количества красителей и сахара.
"При грамотном использовании жевательной резинки она превращается из зубного врага в очень хороший инструмент для поддержания гигиены полости рта. Жвачку нужно использовать после каждого приема пищи в течение 10-15 минут", - пояснил Бондаренко.
Врач утверждает, что использование жевательной резинки очищает ротовую полость за счет слюноотделения, а также благодаря тому, что остатки пищи приклеиваются к резинке.
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