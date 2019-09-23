Глава Минздрава рассказала об успешной борьбе с туберкулезом в РФ

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что за последние десять лет в стране снизилась заболеваемость туберкулезом в два раза. Смертность от недуга, по ее словам, уменьшилась за это время в три раза.

Скворцова выразила надежду, что в 2020 году Россия покинет список стран с большим количеством больных туберкулезом. По информации Минздрава, за 2018 год профилактические обследования прошли 107 миллионов человек (около 73% россиян).