Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что за последние десять лет в стране снизилась заболеваемость туберкулезом в два раза. Смертность от недуга, по ее словам, уменьшилась за это время в три раза.
Скворцова выразила надежду, что в 2020 году Россия покинет список стран с большим количеством больных туберкулезом. По информации Минздрава, за 2018 год профилактические обследования прошли 107 миллионов человек (около 73% россиян).
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