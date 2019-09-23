Диетолог Марият Мухина рассказала о масштабном исследовании ученых, которые изучали вопрос замедления старения. По ее словам, исследователи изучили рацион питания, которого придерживались долгожители по всему миру. Они пришли к выводу, что замедлить процесс старения помогает пища, богатая антиоксидантами.
Мухина утверждает, что антиоксиданты выводят из организма свободные радикалы, которые разрушают ДНК и провоцируют медленное умирание клеток. Диетолог рекомендует пить зеленый чай, а также употреблять финики и облепиху.
Справится с процессом старения помогает и натуральная кисломолочная продукция, которая содержит фтор, медь, селен и кальций. Лидерами по содержанию антиоксидантов среди овощей и фруктов считают помидоры и чернику.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?