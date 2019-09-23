Диетолог: антиоксиданты замедляют старение

Диетолог Марият Мухина рассказала о масштабном исследовании ученых, которые изучали вопрос замедления старения. По ее словам, исследователи изучили рацион питания, которого придерживались долгожители по всему миру. Они пришли к выводу, что замедлить процесс старения помогает пища, богатая антиоксидантами.

Мухина утверждает, что антиоксиданты выводят из организма свободные радикалы, которые разрушают ДНК и провоцируют медленное умирание клеток. Диетолог рекомендует пить зеленый чай, а также употреблять финики и облепиху.

Справится с процессом старения помогает и натуральная кисломолочная продукция, которая содержит фтор, медь, селен и кальций. Лидерами по содержанию антиоксидантов среди овощей и фруктов считают помидоры и чернику.