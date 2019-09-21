The Sun: использование смартфона в туалете приводит к геморрою

Использование смартфона в туалете может привести к геморрою.

Об этом, ссылаясь на заявления врачей, пишет британский таблоид The Sun.

На публикацию обращает внимание Lenta. ru.

Дело в том, что люди с телефоном проводят в туалете гораздо больше времени, чем без него.

Также медики предупреждают, что гаджет может легко подцепить микробы — от норовируса, говорят специалисты, до сальмонеллы.

The Sun сообщает, что 57% жителей Великобритании используют свой телефон в туалете.