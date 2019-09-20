Высокое число инфарктов по понедельникам связали с выходными и спиртным

Случаи инфаркта миокарда чаще всего происходят по понедельникам из-за того, что россияне потребляют много алкоголя в выходные. Об этом рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по кардиологии Сергей Бойцов.

"Надо избегать так называемых heavy drinking (пьянство - прим. ред.) или массивного потребления алкоголя. Инфарктов миокарда всегда гораздо больше после выходных. Крепким напиткам надо предпочитать слабоалкогольные напитки, в первую очередь это, конечно, красное вино", - пояснил он.

По словам эксперта, чтобы сохранить здоровое сердце и сосуды человек должен следить за своим весом и вести активный образ жизни. Также имеет большое значение умеренное потребление соли и отказ от алкоголя и курения. "Алкоголь - это, во-первых, никакая доза не бывает безопасной, во-вторых, ни в коем случае не должно быть похмелья", - заключил специалист.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Минздрава, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю.

Читайте также: Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции