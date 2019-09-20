Минздрав: курение вейпов может привести к летальному исходу

Курение электронных сигарет и вейпов вызывает нарушения в работе мозга, легких и других органов и может привести к летальному исходу. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

"Если табачная продукция - это спазмы сосудов и раковые опухоли, то при вейпах - это растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена курению. Это просто выбор смерти от одного или от другого", - объяснил он.

Представитель ведомства отметил, что фиксация смертельных исходов от курения вейпов в США и Канаде заставляет серьезно задуматься об их запрете в России. "Россия позже начала курить вейпы, и я думаю, что в какой-то момент смерти начнутся и у нас", - считает Брюн.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах. Данную инициативу уже поддержал Минздрав.

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