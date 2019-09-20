Курение электронных сигарет и вейпов вызывает нарушения в работе мозга, легких и других органов и может привести к летальному исходу. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
"Если табачная продукция - это спазмы сосудов и раковые опухоли, то при вейпах - это растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена курению. Это просто выбор смерти от одного или от другого", - объяснил он.
Представитель ведомства отметил, что фиксация смертельных исходов от курения вейпов в США и Канаде заставляет серьезно задуматься об их запрете в России. "Россия позже начала курить вейпы, и я думаю, что в какой-то момент смерти начнутся и у нас", - считает Брюн.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах. Данную инициативу уже поддержал Минздрав.
Читайте также: Вейпы могут обложить акцизом с 2020 года
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.