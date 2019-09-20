Японские и российские ученые определили, что у человека есть возможность дожить до 80 лет, если он энергичен в 70 лет. Такие выводы исследователи представили на Российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России", которая прошла недавно в Москве.
Ученые заметили, что в целом понятие "старости" омолодилось. Сегодня 60-летние чувствуют себя намного лучше, чем несколько веков назад. Они энергичны, полны сил и могут дожить до 80 лет.
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