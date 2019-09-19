Современные люди принимают душ гораздо чаще необходимого.
Об этом сообщает портал "Медикфорум".
Мыться каждый день вовсе необязательно, утверждают специалисты. Тем более, что слишком частое мытье тела способно нанести вред человеческому организму.
Ежедневный прием душа, предупреждают эксперты, может снизить у организма человека защитный барьер. Частый горячий же душ пагубно влияет на кожу, а гели для мытья, шампуни и мыло уничтожают полезные бактерии.
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