"Медикфорум": боли в желудке и спине - симптомы проблем с сердцем

Портал "Медикфорум" перечислил ряд нетипичных симптомов проблем с сердечно-сосудистой системой.

На публикацию обратил внимание информационный портал газеты "Известия".

На проблемы с сердечно-сосудистой системой могут указывать, например, отеки, сообщают специалисты.

Регулярные и сильные головные боли же могут быть признаком надвигающегося инсульта, передают "Известия". Стоит обратить внимание и на регулярные головокружения, предупреждают медики.

О проблемах с сердечной мышцей могут также говорить общая вялость, боли в желудке и ощущение груза в спине.