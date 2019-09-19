Портал "Медикфорум" перечислил ряд нетипичных симптомов проблем с сердечно-сосудистой системой.
На публикацию обратил внимание информационный портал газеты "Известия".
На проблемы с сердечно-сосудистой системой могут указывать, например, отеки, сообщают специалисты.
Регулярные и сильные головные боли же могут быть признаком надвигающегося инсульта, передают "Известия". Стоит обратить внимание и на регулярные головокружения, предупреждают медики.
О проблемах с сердечной мышцей могут также говорить общая вялость, боли в желудке и ощущение груза в спине.
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