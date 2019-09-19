Ученые выяснили, что ожирение может стать причиной хронической диареи

Ученые из США выяснили, что ожирение может спровоцировать не только диабет и сердечно-сосудистые болезни, но и расстройство желудка — диарею.

Об этом сообщает медицинский журнал Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

На материал в научном издании обращает внимание "Российская газета".

По словам американских ученых, ожирение увеличивает риск расстройства кишечника на 60%. Исследователи утверждают, что развитие хронической диареи при ожирении может развиться вне зависимости от вредных привычек или же питания.

Дело в том, поясняют эксперты, что лишний вес провоцирует у человека хроническое воспаление низкой степени тяжести.