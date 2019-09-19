Ученые из США выяснили, что ожирение может спровоцировать не только диабет и сердечно-сосудистые болезни, но и расстройство желудка — диарею.
Об этом сообщает медицинский журнал Alimentary Pharmacology & Therapeutics.
На материал в научном издании обращает внимание "Российская газета".
По словам американских ученых, ожирение увеличивает риск расстройства кишечника на 60%. Исследователи утверждают, что развитие хронической диареи при ожирении может развиться вне зависимости от вредных привычек или же питания.
Дело в том, поясняют эксперты, что лишний вес провоцирует у человека хроническое воспаление низкой степени тяжести.
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