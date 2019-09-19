В Канаде зарегистрирован первый случай болезни из-за вейпинга

Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпингом. Об этом сегодня сообщает лондонский телеканал CTV.
У школьника из города Лондон (провинция Онтарио) обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей. У парня практически отказывали легкие. Его подключили к системе жизнеобеспечения.
Причина, как считают медики, в том, что он курил электронные сигареты ежедневно и помногу.
"Этот случай был тщательно расследован местными врачами, и никакой другой причины резкого ухудшения состояния здоровья подростка выявлено не было", — сказал Кристофер Макки, генеральный директор MLHU.
Многие химические вещества, входящие в состав смесей для вейпинга, никогда не проверялись на предмет вреда для здоровья, подчеркивают канадские медики.
Стоит отметить, что эта проблема уже поднималась неоднократно чиновниками от здравоохранения разных стран. Так, например, в США расследуются сотни случаев серьезных проблем с дыханием у тех, кто использует продукты для вейпинга. Среди них, как сообщает CTV, по меньшей мере шесть смертей.
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Фото: london. ctvnews.ca
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